Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

Камера в салоне Tesla установлена над зеркалом заднего вида и направлена в салон. С установкой новой версии программного обеспечения она начнет фиксировать и предупреждать об отсутствии внимания со стороны водителя при включенной системe Autopilot.
В Tesla особо отметили, что владельцам электрокаров не стоит переживать по поводу конфиденциальности: записи не будут храниться и не покинут автомобиль при отключенном параметре обмена данными.
Ранее салонная камера использовалась для фиксации положения глаз водителя за секунды перед аварией. Вторая функция камеры, по словам Илона Маска, – это предотвращение случаев вандализма в электрокарах, используемых в роли беспилотного такси.
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Tesla наотрез отказалась внедрять системы мониторинга за водителями еще в 2018 году, однако теперь полностью изменила мнение. Возможно, причиной этому послужили фатальные ДТП, не последнюю роль в которых сыграл автопилот: как правило, водители при этом игнорировали требования безопасности, полностью доверившись «умной» системе.
Параллельно в Сети появлялись ролики с владельцами Tesla, которые намеренно не следили за дорогой, пересаживались на заднее сиденье и притворялись спящими. Автопилот при этом продолжал работу.
В мае Tesla запатентовала систему под названием Improper seatbelt usage detection («Выявление ненадлежащего использования ремня безопасности»), которая также может помочь решить проблему. С помощью датчиков в сиденье и ремне безопасности она определяет присутствие водителя на месте и может при необходимости полностью заблокировать движение электрокара.