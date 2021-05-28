Камеру в салоне Tesla научили следить за водителями

Камера в салоне Tesla установлена над зеркалом заднего вида и направлена в салон. С установкой новой версии программного обеспечения она начнет фиксировать и предупреждать об отсутствии внимания со стороны водителя при включенной системe Autopilot.

В Tesla особо отметили, что владельцам электрокаров не стоит переживать по поводу конфиденциальности: записи не будут храниться и не покинут автомобиль при отключенном параметре обмена данными.

Ранее салонная камера использовалась для фиксации положения глаз водителя за секунды перед аварией. Вторая функция камеры, по словам Илона Маска, – это предотвращение случаев вандализма в электрокарах, используемых в роли беспилотного такси.