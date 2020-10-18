Tesla отменила политику 7-дневного безусловного возврата

Tesla была известна весьма клиентоориентированной политикой покупки и возврата электромобилей — купить себе новую модель на официальном сайте можно было, по словам Илона Маска, всего за две минуты, причём с доставкой на дом. Если Tesla вдруг придётся новому владельцу не по вкусу, то его так же просто можно было вернуть назад в течение семи дней без объяснения причин, не потеряв ни доллара — стоимость электрокара возвращалась на карту в полном объёме. Однако фанаты марки заметили, что Tesla отменила 7-дневную политику безусловного возврата.