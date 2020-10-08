11:30

Электрокар Tesla добрался до Марса

Автомобиль, запущенный Илоном Маском в космос, преодолел очередной рубеж

Tesla Roadster в космосе © Tesla
Лиза Будрина
Американский эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл заявил, что родстер Tesla, запущенный Илоном Маском в космос, 7 октября добрался до Марса и пролетел в семи миллионах километров от Красной планеты.

По расчётам МакДауэлла, которыми он поделился в Twitter, 7 октября в 9:25 по московскому времени Tesla Roadster подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров. Это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.

Таким образом, электрокар, недавно причисленный к категории космического мусора, преодолел очередной рубеж. С момента запуска на ракете-носителе Falcon Heavy в феврале 2018 года электрокар отдалился от Земли примерно на 89,6 миллиона километров. По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду.

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В августе 2019 года Roadster завершил первый оборот вокруг Солнца на это ушло 557 дней. На тот момент машина отдалилась от Земли на расстояние 115 миллионов километров.

Ранее сообщалось, что наиболее близкий подход к Земле, на расстояние 52 000 000 километров, Tesla Roadster совершит этой осенью, а именно 5 ноября.

Источник: Twitter.com/planet4589