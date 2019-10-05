Бортовая камера Tesla записала, как царапают её кузов

Девяти бортовым камерам кругового обзора в электрокарах Tesla порой удаётся записать совершенно неожиданные сюжеты. К примеру, веб-разработчик Алан Твиди из города Брумфилд американского штата Колорадо в минувшую субботу получил возможность лицезреть, как кто-то испортил краску на его Model 3. Тем утром владелец синей «Теслы», как обычно, привёз свою дочь в школу на тренировку и остался с ней посмотреть игру. Вернувшись, он заметил глубокую царапину по всему левому борту электромобиля и решил посмотреть видеозапись со встроенных камер.
Оказалось, что проходившая мимо женщина умышленно поцарапала машину ключом. Алан подчеркнул, что Tesla была припаркована без нарушений и никому не могла помешать. Он опубликовал видео у себя в социальных сетях и призвал злоумышленницу добровольно компенсировать ему ремонт лакокрасочного покрытия, который местные специалисты оценили в 2000 долларов. Поскольку этого не произошло, веб-разработчик обратился в полицию и передал следователю видеозапись инцидента.
Вскоре после этого 57-летняя Мария Елена Гимено сдалась и явилась в полицейский участок с повинной. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении ущерба, что является уголовным преступлением. Режим штатной охранной системы под названием Sentry Mode работает на Tesla Model S, Model X и Model 3, оборудованных аппаратным комплексом Autopilot 2.5. Одной из ее функций является возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки электромобиля.