Бортовая камера Tesla записала, как царапают её кузов

Девяти бортовым камерам кругового обзора в электрокарах Tesla порой удаётся записать совершенно неожиданные сюжеты. К примеру, веб-разработчик Алан Твиди из города Брумфилд американского штата Колорадо в минувшую субботу получил возможность лицезреть, как кто-то испортил краску на его Model 3. Тем утром владелец синей «Теслы», как обычно, привёз свою дочь в школу на тренировку и остался с ней посмотреть игру. Вернувшись, он заметил глубокую царапину по всему левому борту электромобиля и решил посмотреть видеозапись со встроенных камер.