Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:00

Бортовая камера Tesla записала, как царапают её кузов

Встроенная камера кругового обзора запечатлела акт вандализма

Боковая камера Tesla Model 3, работающая в режиме Sentry Mode, записала, как неизвестная женщина поцарапала бок электромобиля на парковке.

Девяти бортовым камерам кругового обзора в электрокарах Tesla порой удаётся записать совершенно неожиданные сюжеты. К примеру, веб-разработчик Алан Твиди из города Брумфилд американского штата Колорадо в минувшую субботу получил возможность лицезреть, как кто-то испортил краску на его Model 3. Тем утром владелец синей «Теслы», как обычно, привёз свою дочь в школу на тренировку и остался с ней посмотреть игру. Вернувшись, он заметил глубокую царапину по всему левому борту электромобиля и решил посмотреть видеозапись со встроенных камер.

Оказалось, что проходившая мимо женщина умышленно поцарапала машину ключом. Алан подчеркнул, что Tesla была припаркована без нарушений и никому не могла помешать. Он опубликовал видео у себя в социальных сетях и призвал злоумышленницу добровольно компенсировать ему ремонт лакокрасочного покрытия, который местные специалисты оценили в 2000 долларов. Поскольку этого не произошло, веб-разработчик обратился в полицию и передал следователю видеозапись инцидента.

Вскоре после этого 57-летняя Мария Елена Гимено сдалась и явилась в полицейский участок с повинной. Ей предъявлено обвинение в умышленном причинении ущерба, что является уголовным преступлением. Режим штатной охранной системы под названием Sentry Mode работает на Tesla Model S, Model X и Model 3, оборудованных аппаратным комплексом Autopilot 2.5. Одной из ее функций является возможность использования камер кругового обзора для записи видео во время парковки электромобиля.