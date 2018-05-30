Tesla на автопилоте врезалась в полицейский внедорожник

Электрический седан Tesla Model S, двигаясь по выездной дороге Лагуна Каньон, Калифорния, врезался в припаркованный полицейский внедорожник Ford. По словам представителя полицейского департамента Лагуна-Бич, в автомобиле был активирован режим автопилота.

Сообщается, что во время аварии в полицейской машине никого не было. Незначительные травмы получил лишь водитель «Теслы». По предварительной информации, инцидент произошел из-за ошибки в ПО системы автономного управления, которое неверно интерпретировало дорожную разметку.

This morning a Tesla sedan driving outbound Laguna Canyon Road in “autopilot” collides with a parked @LagunaBeachPD unit. Officer was not in the unit at the time of the crash and minor injuries were sustained to the Tesla driver. #lagunabeach #police #tesla pic.twitter.com/7sAs8VgVQ3 — Laguna Beach PD PIO (@LBPD_PIO_45) 29 мая 2018 г.

В январе Tesla Model S на скорости 105 километров в час врезался в машину Пожарного департамента Калвер-Сити, которая работала на месте другой аварии. По словам водителя, машина также двигалась в режиме автопилота.

Ранее владельцы электрокаров и интернет-пользователи неоднократно сообщали, что иногда продвинутая система круиз-контроля, используемая Tesla, не распознает неподвижные объекты. В качестве примера приводились велосипеды и даже припаркованные автомобили.