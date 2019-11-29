Пикап Tesla Cybertruck пополнит автопарк полиции Дубая

Полиция Объединённых Арабских Эмиратов опубликовала в официальном твиттере первое изображение электрического пикапа Tesla Cybertruck в фирменной бело-зелёной ливрее. Заявлено, что Cybertruck поступит на службу уже в 2020 году, хотя на презентации новинки Илон Маск заявил, что производство пикапа начнётся не раньше конца 2021 года.