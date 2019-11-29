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10:08

Пикап Tesla Cybertruck пополнит автопарк полиции Дубая

Футуристичный электрокар будет патрулировать центр Абу-Даби

© twitter.com/DubaiPoliceHQ
Сергей Ильин
Полиция Объединённых Арабских Эмиратов опубликовала в официальном твиттере первое изображение электрического пикапа Tesla Cybertruck в фирменной бело-зелёной ливрее. Заявлено, что Cybertruck поступит на службу уже в 2020 году, хотя на презентации новинки Илон Маск заявил, что производство пикапа начнётся не раньше конца 2021 года.

В беседе с Arabian Business руководитель полицейского управления Эмиратов, генерал-майор Абдулла Халифа Аль-Марри рассказал, что Cybertruck будет патрулировать наиболее привлекательные для туристов районы Абу-Даби. Таким образом, пикап Tesla будет задействован в мероприятиях, посвящённых пропаганде безопасности дорожного движения, наряду с другими суперкарами полиции ОАЭ, такими как Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF или Aston Martin One-77.

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Фото: mediaoffice.ae

Ещё одной новинкой полицейского управления Эмиратов стал Mercedes-AMG GT 63 S — «заряженный» седан пополнил ряды арабских силовиков в начале недели. Фотографии автомобиля с 639-сильным V8 4.0, углеродо-керамическими тормозами, диодной красно-сине-белой «балкой» специальных сигналов и красным салоном появились на портале правительства ОАЭ. Директор департамента туристической полиции Абу-Даби подчеркнул, что Mercedes-AMG GT 63 S стал пятнадцатым суперкаром в местном автопарке.

Премьера пикапа Tesla Cybertruck стала главным автомобильным событием прошлой недели. Чтобы оформить предзаказ на электрический грузовик, достаточно внести депозит в размере 100 долларов. За семь дней, прошедших с момента дебюта, заявки на Cybertruck оставили более 250 тысяч человек. Базовая цена новинки — 39,9 тысячи долларов (около 2,5 миллионов рублей по текущему курсу).

Источник: Arabian Business