Владельцы Tesla получат собственное приложение для знакомств

Автор приложения для поклонников электрокаров решил его создать, когда понял, что обладатели машин Tesla «хотят говорить только об одном: как сильно они любят свои автомобили». По его словам, Tesla стала частью их идентичности: поклонники марки разделяют множество ценностей, в том числе беспокойство об окружающей среде, восхищение главой компании Илоном Маском и передовыми технологиями.