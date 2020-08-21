Владельцы Tesla получат собственное приложение для знакомств

Автор приложения для поклонников электрокаров решил его создать, когда понял, что обладатели машин Tesla «хотят говорить только об одном: как сильно они любят свои автомобили». По его словам, Tesla стала частью их идентичности: поклонники марки разделяют множество ценностей, в том числе беспокойство об окружающей среде, восхищение главой компании Илоном Маском и передовыми технологиями.
«Вдруг меня осенило – я понял, что эти люди идеально подходят друг другу», – сказал разработчик в интервью Business Insider.
На сегодняшний день Tesla Dating находится на ранней стадии разработки. Однако у приложения уже появился собственный веб-сайт, на котором желающие могут запросить ранний доступ к «эксклюзивному сообществу единомышленников и поклонников Илона». С момента запуска сайта в среду набралось более 160 желающих, сказал разработчик.
Tesladating.co
Чтобы зарегистрироваться в приложении, пользователям придется доказать факт владения Tesla – для этого потребуется снимок, сделанный в салоне электрокара. После этого нужно будет указать модель и комплектацию «Теслы». Используя эти данные, алгоритм начнет искать идеальную пару для знакомства.
Пока одни поклонники Tesla ждут запуска приложения, другие скрашивают ожидание выхода на рынок пикапа Cybertruck созданием разнообразных копий. В Боснии и Герцеговине сделали очень точную реплику электрокара, которая повторяет не только оформление экстерьера, но и габаритные размеры почти шестиметрового оригинала.