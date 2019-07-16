Завод Tesla уличили в починке Model 3 изолентой

В качестве доказательства журналисты продемонстрировали фотографию, на которой действительно можно заметить черный скотч. По словам рабочих, они днем и ночью трудятся в тяжелых условиях: в первой половине дня в помещениях жара, а к вечеру – холод. Кроме того, во время лесных пожаров в Калифорнии в прошлом году заводские цеха были в дыму, с которым вентиляция не справлялась.