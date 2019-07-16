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11:18

Завод Tesla уличили в починке Model 3 изолентой

В Сеть попали снимки только что собранного электрокара с деталями, обмотанными черным скотчем

Телеканал CNBC со ссылкой на рабочих калифорнийского предприятия Tesla во Фримонте, которое называется GA4, рассказал о нарушениях регламента при производстве Model 3. В частности, сотрудникам завода приходится работать в тяжелых условиях, пренебрегать проверками безопасности продукта ради увеличения объемов выпуска и иногда самостоятельно заделывать трещины в машинах с помощью изоленты.
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В качестве доказательства журналисты продемонстрировали фотографию, на которой действительно можно заметить черный скотч. По словам рабочих, они днем и ночью трудятся в тяжелых условиях: в первой половине дня в помещениях жара, а к вечеру – холод. Кроме того, во время лесных пожаров в Калифорнии в прошлом году заводские цеха были в дыму, с которым вентиляция не справлялась.

cnbc.com

Представители Tesla на это заявили, что все озвученное всего лишь «анекдоты» сотрудников, которые «вводят в заблуждение» и «не являются отражением реального положения дел» на заводе.

Посмотрите, как собирают Tesla Model 3 на заводе во Фримонте

Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года автопроизводитель выпустил и поставил клиентам рекордное количество электромобилей. За три месяца владельцам отгрузили 95 200 машин, 17 650 из которых Model S и Model X, а еще 77 550 штук Model 3. Это почти на 50 процентов превышает показатель первого квартала.

Источник: CNBC
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