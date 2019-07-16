Завод Tesla уличили в починке Model 3 изолентой

В качестве доказательства журналисты продемонстрировали фотографию, на которой действительно можно заметить черный скотч. По словам рабочих, они днем и ночью трудятся в тяжелых условиях: в первой половине дня в помещениях жара, а к вечеру – холод. Кроме того, во время лесных пожаров в Калифорнии в прошлом году заводские цеха были в дыму, с которым вентиляция не справлялась.
cnbc.com
Представители Tesla на это заявили, что все озвученное всего лишь «анекдоты» сотрудников, которые «вводят в заблуждение» и «не являются отражением реального положения дел» на заводе.
Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года автопроизводитель выпустил и поставил клиентам рекордное количество электромобилей. За три месяца владельцам отгрузили 95 200 машин, 17 650 из которых – Model S и Model X, а еще 77 550 штук – Model 3. Это почти на 50 процентов превышает показатель первого квартала.