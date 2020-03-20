Камера Tesla запечатлела землетрясение

Штатные камеры, установленные на все электромобили Tesla, выполняют функцию встроенного регистратора. Они расположены на задних крыльях по обе стороны от машины, на лобовом стекле и на корме. Благодаря этому разрушительные действия стихии удалось запечатлеть сразу с нескольких ракурсов.

В 2019 году вышло очередное обновление ПО для Tesla, в ходе которого появился режим Sentry Mode. В случае, если система фиксирует движение рядом с машиной на парковке, начинается запись со всех имеющихся камер.