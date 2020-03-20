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15:03

Камера Tesla запечатлела землетрясение

Толчки магнитудой 5,7 балла были зафиксированы в Солт-Лейк-Сити, штат Юта

© YouTube.com
Лиза Будрина
18 марта в штате Юта произошло землетрясение магнитудой 5,7 балла, которое зафиксировал встроенный регистратор TeslaCam. Электромобиль, припаркованный на стоянке в Солт-Лейк-Сити, запечатлел раскачивающиеся машины и трещины, появившиеся на асфальте из-за сильных подземных толчков.

Штатные камеры, установленные на все электромобили Tesla, выполняют функцию встроенного регистратора. Они расположены на задних крыльях по обе стороны от машины, на лобовом стекле и на корме. Благодаря этому разрушительные действия стихии удалось запечатлеть сразу с нескольких ракурсов.

В 2019 году вышло очередное обновление ПО для Tesla, в ходе которого появился режим Sentry Mode. В случае, если система фиксирует движение рядом с машиной на парковке, начинается запись со всех имеющихся камер.

Видео: YouTube.com/ViralHog

Новая функция уже доказала свою полезность. Весной прошлого года владелец Tesla Model 3 смог с помощью записи, сделанной Sentry Mode, установить личность вандала, поцарапавшего его электромобиль на парковке. Им оказалась 57-летняя Мария Елена Гимено, которая после публикации видео в соцсетях сдалась полиции.