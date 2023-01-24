Немец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона километров, заменив 12 моторов

Водитель электрокара считает, что Tesla знает о проблемах с моделью, но не хочет решать проблему

Житель Германии по имени Хансйорг-Эберхард Фрайхерр фон Гемминген-Хорнберг около десятилетия назад приобрел новую Tesla Model S P85, на которую автопроизводитель выдал восьмилетнюю гарантию без ограничения пробега. За эти годы мужчина успел проехать рекордные 1,7 миллиона километров. За время эксплуатации он 12 раз менял электромотор, который то и дело выходил из строя. Несмотря на то, что все ремонтные работы обошлись немцу бесплатно, он считает, что компания знает о проблемной машине, но намеренно не исправляет ситуацию.