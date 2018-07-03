«Тесла» лишилась главного инженера

Компания Tesla объявила о том, что почти после пяти лет работы со своего поста старшего вице-президента и главного инженера уходит Даг Филд. Ранее сообщалось, что топ-менеджер, перешедший в «Теслу» из Apple, взял временный перерыв, чтобы провести время с семьей, пишет The Wall Street Journal.

В апреле полномочия Филда взял на себя исполнительный директор компании Илон Маск. В официальном заявлении представитель Tesla подчеркнул, что Маск будет курировать производство электрокара Model 3, в то время как Филд сосредоточится на инженерном аспекте. Через несколько недель после этого Филд ушел в отпуск.

Ранее Tesla покинул Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики автомобилей. Он перешел в компанию Waymo, занимающуюся разработкой беспилотников. По данным The Wall Street Journal, это произошло после двух ДТП с участием электрокаров Tesla.

Одновременно с уходом Филда Tesla объявила о выходе на производство пяти тысяч Model 3 в неделю. Изначально таких объемов планировалось достичь к концу 2017 года, но из-за проблем с настройкой конвейера и поставкой оборудования сроки постоянно сдвигались.