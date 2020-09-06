На американском форуме Tesla Motors Club в разделе, посвящённом электрическому кроссоверу Model Y, владельцы Tesla жалуются на разваливающуюся подвеску. Симптомы этого дефекта у всех одинаковы: водители начинали слышать посторонние стуки и скрипы из передней подвески, после чего ехали на диагностику и обнаруживали там отсутствие гайки крепления шаровой опоры в нижнем рычаге передней подвески. Некоторые также обращали внимание на странное положение переднего колеса: его верхняя часть была утоплена в арку.
Некоторым владельцам Model Y повезло: услышав подозрительный стук из передней подвески при резком повороте руля на малых скоростях, они обнаружили, что гайка ещё не открутилась, хотя уже была ослаблена настолько, что её можно вращать пальцем. Очевидно, проблема заключается в том, что гайки шаровой опоры на заводе Tesla не были закручены с необходимым моментом затяжки, либо их вовсе забыли затянуть при сборке — большинству электрокроссоверов, на которых был обнаружен дефект, не исполнилось и месяца.