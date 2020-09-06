Владельцы Tesla жалуются на разваливающуюся подвеску

Некоторым владельцам Model Y повезло: услышав подозрительный стук из передней подвески при резком повороте руля на малых скоростях, они обнаружили, что гайка ещё не открутилась, хотя уже была ослаблена настолько, что её можно вращать пальцем. Очевидно, проблема заключается в том, что гайки шаровой опоры на заводе Tesla не были закручены с необходимым моментом затяжки, либо их вовсе забыли затянуть при сборке — большинству электрокроссоверов, на которых был обнаружен дефект, не исполнилось и месяца.