Из Tesla Model S сделали бесшумный катафалк

Для того, чтобы превратить лифтбек в катафалк, была увеличена колёсная база, сам электромобиль стал длиннее, а линию крыши приподняли, чтобы в кузов поместился гроб. Электрический катафалк сохранил прежние характеристики, за исключением запаса хода – он сократился до 350 километров. Создатели Tesla-катафалка пока не назвали его стоимость, но выразили готовность предоставить один экземпляр на тест-драйв заинтересованным клиентам.
Идея по превращению электрокаров Tesla в катафалки не новая. В 2019 году Tesla Model S 75D 2018 года выпуска с пробегом 1000 километров переоборудовали под церемониальный автомобиль по спецзаказу. Как и в случае с «Теслой» Coleman Milne, электромобиль удлинили на 80 сантиметров, лишили заднего дивана и вместо него установили платформу под гроб. Этот электрокатафалк оценили в 208 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Среди подобных проектов встречаются и уникальные экземпляры. Например, весной 2020 года катафалк на базе Toyota Crown подготовили для дрифта по заказу Новосибирской ритуальной фирмы. Машину занизили, заменили почти всю ходовую часть, пружины, задний мост и редуктор. Особые сложности вызвала трансмиссия – по итогу работ Toyota получила некий симбиоз из двух разных коробок передач.
А годом ранее Lada Kalina переоборудовали в катафалк с автопилотом. Он способен передвигаться самостоятельно со скоростью 5 километров в час.