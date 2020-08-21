Из Tesla Model S сделали бесшумный катафалк

Среди подобных проектов встречаются и уникальные экземпляры. Например, весной 2020 года катафалк на базе Toyota Crown подготовили для дрифта по заказу Новосибирской ритуальной фирмы. Машину занизили, заменили почти всю ходовую часть, пружины, задний мост и редуктор. Особые сложности вызвала трансмиссия – по итогу работ Toyota получила некий симбиоз из двух разных коробок передач.

А годом ранее Lada Kalina переоборудовали в катафалк с автопилотом. Он способен передвигаться самостоятельно со скоростью 5 километров в час.