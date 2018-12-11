Автопилот Tesla научат распознавать светофоры и знаки «Стоп»

Речь идет о наделении автомобиля способностью распознавать и, соответственно, реагировать на сигналы светофора и знаки «Движение без остановки запрещено», а также самостоятельно проезжать перекрестки с круговым движением. Кроме того, Маск намекнул на расширение возможностей автопарковщика Summon, который в будущем сможет без участия водителя доставить электрокар из домашнего гаража к парковке возле офиса.