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13:42

Автопилот Tesla научат распознавать светофоры и знаки «Стоп»

Глава компании Илон Маск рассказал о новых функцих системы Navigate on Autopilot

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о новых функциях, которые получит полуавтономная система управления Navigate on Autopilot в ближайшее время. Все они будут реализованы на базе аппаратного комплекса Hardware 2, который устанавливается на электрокары Tesla с октября 2016 года.

Речь идет о наделении автомобиля способностью распознавать и, соответственно, реагировать на сигналы светофора и знаки «Движение без остановки запрещено», а также самостоятельно проезжать перекрестки с круговым движением. Кроме того, Маск намекнул на расширение возможностей автопарковщика Summon, который в будущем сможет без участия водителя доставить электрокар из домашнего гаража к парковке возле офиса.

Все функции будут доступны для текущего набора сенсоров и радаров Hardware 2, работающего под управлением вычислительной платформы Nvidia Drive PX 2. Более продвинутый комплекс — Hardware 3, с нейросетью и собственным процессором Tesla, позволит реализовать полноценный автопилот пятого уровня автономности, не требующего никакого вмешательства водителя в процесс управления.

В своем нынешнем виде Autopilot «Теслы», который на деле является продвинутым круиз-контролем, иногда не распознает неподвижные объекты. Из-за этого электрокары попадают в аварии: врезаются в припаркованные полицейские внедорожники или пожарные машины.

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