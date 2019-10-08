Электрокары Tesla научат блеять

Выбирать звук клаксона смогут, по крайней мере, жители Калифорнии, пишет CNET, что касается других штатов и стран, то возникает вопрос о правомерности использования таких сигналов. Но звук при движении должны издавать все батарейные машины: в США внедрить такие системы обязаны к сентябрю 2020 года, а в ЕС норма действует с 1 июля этого года.
Тема необычных звуков не нова для Tesla. Так, в конце прошлого года вместе с новым обновлением в настройках появился пункт «режим тестирования выбросов». За ним скрывалась очередная «пасхалка» с имитацией «пуков» по запросу или при каждом включении поворотника. Всего водителю доступно шесть «пуков», седьмой воспроизводит один из звуков в случайном порядке.
Customized horn & movement sounds (coconuts being one, of course) coming to Teslas soon— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2019
Названия звуков связаны с компаниями Маска или функциями в «Теслах». Среди них есть Not a Fart (в этом году Маск продал партию огнеметов под названием Not a Flamethrower), Short Shorts Ripper (отсылает к торговцам акциями без покрытия), Falcon Heavy (большая ракета SpaceX).
Тем временем Porsche вынес звук Taycan в отдельную опцию, которая для покупателей в США стоит 500 долларов. Называется она Electric Sport Sound и представляет собой аудиозапись, которая проигрывается при разгоне автомобиля. В описании указано, что она «усиливает собственный звук электрокара и делает его еще более эмоциональным — как снаружи, так и внутри».