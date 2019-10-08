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16:51

Электрокары Tesla научат блеять

В настройках машин появится возможность выбора сигнала клаксона и звука при движении

Глава Tesla Илон Маск намекнул, что в будущем владельцы электрокаров смогут выбирать по своему усмотрению сигнал клаксона и звук автомобиля при движении. Среди предложенных вариантов вполне могу оказаться различные версии «пуков», а также блеяния козы.

Выбирать звук клаксона смогут, по крайней мере, жители Калифорнии, пишет CNET, что касается других штатов и стран, то возникает вопрос о правомерности использования таких сигналов. Но звук при движении должны издавать все батарейные машины: в США внедрить такие системы обязаны к сентябрю 2020 года, а в ЕС норма действует с 1 июля этого года.

Тема необычных звуков не нова для Tesla. Так, в конце прошлого года вместе с новым обновлением в настройках появился пункт «режим тестирования выбросов». За ним скрывалась очередная «пасхалка» с имитацией «пуков» по запросу или при каждом включении поворотника. Всего водителю доступно шесть «пуков», седьмой воспроизводит один из звуков в случайном порядке.

Названия звуков связаны с компаниями Маска или функциями в «Теслах». Среди них есть Not a Fart (в этом году Маск продал партию огнеметов под названием Not a Flamethrower), Short Shorts Ripper (отсылает к торговцам акциями без покрытия), Falcon Heavy (большая ракета SpaceX).

Тем временем Porsche вынес звук Taycan в отдельную опцию, которая для покупателей в США стоит 500 долларов. Называется она Electric Sport Sound и представляет собой аудиозапись, которая проигрывается при разгоне автомобиля. В описании указано, что она «усиливает собственный звук электрокара и делает его еще более эмоциональным — как снаружи, так и внутри».