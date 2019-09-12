Tesla Model S стала быстрейшей четырехдверкой гоночной трассы со «штопором»

Заезд на «Лагуне» был отчасти тренировочным для производителя — главный рекорд Tesla Model S только готовится установить. Для этого электрокар переместился на Нюрбургринг, причем, если верить Илону Маску, пытаться побить рекорд Porsche Taycan будет семиместная версия седана.

Таким образом, Tesla сможет побороться не только с быстрейшим серийным седаном из Штутгарта, но и, например, с кроссовером Skoda Kodiaq RS с третьим рядом сидений, который в прошлом году установил рекорд «Северной петли».