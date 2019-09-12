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13:17

Tesla Model S стала быстрейшей четырехдверкой гоночной трассы со «штопором»

Электромобиль установил рекорд круга Laguna Seca

Электромобиль Tesla Model S установил рекорд трассы Laguna Seca, известной поворотом с перепадом высот, который называется «Штопор». Машина стала самым быстрым четырехдверным седаном этого трека. Следующий рекорд производитель хочет установить на Нюрбургринге.

Предыдущим рекордсменом трассы был Jaguar XE SV Project 8: у него на преодоление круга ушло 1 минута 37,54 секунды. Электроседану потребовалось на секунду меньше времени: Model S с новой трансмиссией и перенастроенным шасси преодолела дистанцию за 1:36,555. Калифорнийская модель также оказалась быстрее таких спорткаров, как Porsche 911 GT3 RS (1:36.77), Porsche Cayman GT4 (1:37.43), BMW M4 GTS (1:37.66) и Chevrolet Camaro SS 1LE (1:37.78).

Заезд на «Лагуне» был отчасти тренировочным для производителя — главный рекорд Tesla Model S только готовится установить. Для этого электрокар переместился на Нюрбургринг, причем, если верить Илону Маску, пытаться побить рекорд Porsche Taycan будет семиместная версия седана.

Таким образом, Tesla сможет побороться не только с быстрейшим серийным седаном из Штутгарта, но и, например, с кроссовером Skoda Kodiaq RS с третьим рядом сидений, который в прошлом году установил рекорд «Северной петли».

Для калифорнийского производителя это будет уже не первый заезд по Нюбургрингу — в апреле «младшая» Model 3 в исполнении Perfomance также выезжала на трассу, но смогла преодолеть ее лишь за девять минут. Примерно на середине маршрута у седана перегрелись тормоза, поэтому продолжать заезд в полную силу было невозможно.