Tesla Model S стала быстрейшей четырехдверкой гоночной трассы со «штопором»

Предыдущим рекордсменом трассы был Jaguar XE SV Project 8: у него на преодоление круга ушло 1 минута 37,54 секунды. Электроседану потребовалось на секунду меньше времени: Model S с новой трансмиссией и перенастроенным шасси преодолела дистанцию за 1:36,555. Калифорнийская модель также оказалась быстрее таких спорткаров, как Porsche 911 GT3 RS (1:36.77), Porsche Cayman GT4 (1:37.43), BMW M4 GTS (1:37.66) и Chevrolet Camaro SS 1LE (1:37.78).
Заезд на «Лагуне» был отчасти тренировочным для производителя — главный рекорд Tesla Model S только готовится установить. Для этого электрокар переместился на Нюрбургринг, причем, если верить Илону Маску, пытаться побить рекорд Porsche Taycan будет семиместная версия седана.
Таким образом, Tesla сможет побороться не только с быстрейшим серийным седаном из Штутгарта, но и, например, с кроссовером Skoda Kodiaq RS с третьим рядом сидений, который в прошлом году установил рекорд «Северной петли».
Для калифорнийского производителя это будет уже не первый заезд по Нюбургрингу — в апреле «младшая» Model 3 в исполнении Perfomance также выезжала на трассу, но смогла преодолеть ее лишь за девять минут. Примерно на середине маршрута у седана перегрелись тормоза, поэтому продолжать заезд в полную силу было невозможно.