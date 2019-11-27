Tesla предложила заменить обычные дворники лазерами

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, очищая поверхности без использования химикатов. Однако как они поведут себя в дождь или снег, пока непонятно.

Кроме того, лазеры направлены в сторону водителя, что также может мешать вождению. Учитывая, что даже обычные дворники немного отвлекают от дороги, есть высокий риск того, что яркие пучки света станут еще большей помехой.