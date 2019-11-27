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20:01

Tesla предложила заменить обычные дворники лазерами

Компания запатентовала новую технологию очистки лобового стекла

Компания Tesla получила патент на систему лазерной очистки стекол, которая сможет заменить привычные дворники. Также она сможет очищать солнечные панели на крыше и внешние камеры.

Технология получила название «импульсная лазерная очистка». По задумке производителя, она сможет самостоятельно распознавать загрязнения и моментально устранять их без какого-либо участия человека. Патент был подан маркой еще в начале этого года, но лишь сейчас появился в открытом доступе.

Предполагается, что в условиях хорошей калифорнийской погоды лазеры вполне могут заменить обычные дворники, очищая поверхности без использования химикатов. Однако как они поведут себя в дождь или снег, пока непонятно.

Кроме того, лазеры направлены в сторону водителя, что также может мешать вождению. Учитывая, что даже обычные дворники немного отвлекают от дороги, есть высокий риск того, что яркие пучки света станут еще большей помехой.

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Неизвестно также и будущее этой технологии — зачастую производители получают патент на разработку исключительно для того, чтобы просто получить патент. Многие системы и функции по итогу не доходят до серийных версий и посмотреть на них можно максимум на шоу-карах.

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Это не первая подобная разработка «Теслы» — в сентябре этого года марка получила патент на еще один необычный вариант дворников. Тогда инженеры разработали систему, которая работает по принципу поезда на магнитной подушке. Она состоит из балки с постоянными магнитами, электромагнитного подвижного блока и направляющей. По задумке, нейросеть определяет степень загрязнения и передает сигнал, после чего блок автоматически начинает очистку.