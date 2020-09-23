Tesla Model 3 провалила тест автоматического торможения

Журналисты утверждают, что перед столкновением система всё-таки определила препятствие на дороге – на экране загорелось соответствующее предупреждение (это видно на втором ролике), однако слишком поздно. Также можно заметить, что удар был достаточно сильным: если бы такая ситуация произошла с реальным человеком, это могло бы привести к серьезным травмам или даже гибели.