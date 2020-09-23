12:18

Tesla Model 3 провалила тест автоматического торможения

В ходе демонстрационного заезда электрокар сбил «пешехода»

Кадры из видео с тестов Tesla Model 3 © Twitter.com/StultusVox
Лиза Будрина
В Сети появились несколько роликов, снятых во время испытаний системы экстренного торможения Tesla Model 3. Попытки электрокара затормозить перед идущим «пешеходом» обернулись провалом: машина на скорости сбила манекен, который от удара разлетелся на части. На видео обратило внимание издание Jalopnik.

Журналисты утверждают, что перед столкновением система всё-таки определила препятствие на дороге на экране загорелось соответствующее предупреждение (это видно на втором ролике), однако слишком поздно. Также можно заметить, что удар был достаточно сильным: если бы такая ситуация произошла с реальным человеком, это могло бы привести к серьезным травмам или даже гибели.

На втором видео испытывают красный Model 3 с тем же результатом: система экстренного торможения не срабатывает и электрокар врезается в манекен.

Видео: Twitter.com/StultusVox

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В прошлом году аналогичный тест провалила Tesla Model S с первым поколением системы Autopilot. В ходе испытаний, проведённых Люксембургским центром испытаний и стандартизации (ILNAS), электромобиль ехал со скоростью 30 километров в час и не затормозил перед манекеном на дороге.

Источник: Jalopnik