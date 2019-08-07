Маск намекнул на имя пикапа Tesla с помощью пчел

Кроме того, это название отлично вписывается в концепцию Илона Маска — по его задумке, названия первых четырех моделей должны были складываться в слово SEXY: по изначальному плану автомобили должны были называться Model S, Model X, Model Y и Model E. Но права на последнее название отвоевал Ford, поэтому Model E превратилась в Model 3, а аббревиатура SEXY — в S3XY. C появлением пикапа, если он все же получит такое имя, фраза будет выглядеть так: B S3XY (будь сексуальным).