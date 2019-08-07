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15:01

Маск намекнул на имя пикапа Tesla с помощью пчел

Скорее всего, электрокар назовут Model B

Илон Маск опубликовал несколько довольно странных тизеров, которые намекают на имя нового электрического пикапа. Судя по всему, автомобиль получит имя Model B.

Слухи о том, что калифорнийская компания разрабатывает электрический пикап, появились еще три года назад. На одном из слайдов стратегии марки на ближайшие годы заметили автомобиль, который был похож на уменьшенную копию грузовика Semi, но в кузове пикап. Позднее Маск подтвердил, что Tesla действительно работает над моделью, однако никаких подробностей раскрывать не стал.

Сейчас же основатель «Теслы» опубликовал в своем твиттере несколько довольно странных постов, каждый из которых содержит эмодзи пчелы (в переводе на английский пчела — bee). До премьеры пикапа осталась пара месяцев, а поскольку Маск не любит рассказывать о новинках компании напрямую, вполне возможно, что это намек именно на имя грядущей новинки, Model B.

Кроме того, это название отлично вписывается в концепцию Илона Маска — по его задумке, названия первых четырех моделей должны были складываться в слово SEXY: по изначальному плану автомобили должны были называться Model S, Model X, Model Y и Model E. Но права на последнее название отвоевал Ford, поэтому Model E превратилась в Model 3, а аббревиатура SEXY — в S3XY. C появлением пикапа, если он все же получит такое имя, фраза будет выглядеть так: B S3XY (будь сексуальным).

Блогеры создали пикап из Tesla Model 3, не дожидаясь появления официальной модели от Илона Маска.

В конце июля Илон Маск пообещал, что пикап покажут в течение двух-трех месяцев. Внешность модели до сих пор остается загадкой — основатель «Теслы» опубликовал единственный тизер, из которого сложно понять что-либо о новинке. Многие дизайнеры публиковали свои варианты автомобиля, однако понять, какой из них близок к действительности, невозможно.