Нью-Йоркским такси впервые станет электромобиль

Кроме гибридов, жёлтыми такси могут работать несколько моделей Toyota: Avalon, Camry, Prius, Highlander и RAV4. Экологически чистый таксопарк из 200 электромобилей Tesla собираются организовать в Дубае, ранее о подобных планах заявляли и в Нидерландах. Впрочем, не стоит забывать и о планах Tesla по созданию парка роботизированных такси, которые буду передвигаться исключительно при помощи технологии автономного вождения.