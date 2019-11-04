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14:00

Нью-Йоркским такси впервые станет электромобиль

Tesla стала первым электрокаром, получившим работу в такси Нью-Йорка

Электромобиль Tesla Model 3 получил лицензию властей Нью-Йорка и скоро пополнит ряды знаменитых жёлтых такси на Манхэттене.

Представитель правительственной комиссии New York City Taxi and Limousine Commission Аллан Фромберг сообщил изданию Carscoops, что американский электромобиль Tesla Model 3 внесён в список моделей, которые имеют право работать в Нью-Йорке в качестве жёлтого такси. Это первый и пока единственный электрокар, получивший лицензию такси на Манхэттене. Зато в списке допущенных к эксплуатации моделей немало гибридов: Chevrolet Malibu Hybrid, Chrysler Pacifica Hybrid, Ford Fusion Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Lexus RX 450h и гибридная модификация Lincoln MKZ.

Кроме гибридов, жёлтыми такси могут работать несколько моделей Toyota: Avalon, Camry, Prius, Highlander и RAV4. Экологически чистый таксопарк из 200 электромобилей Tesla собираются организовать в Дубае, ранее о подобных планах заявляли и в Нидерландах. Впрочем, не стоит забывать и о планах Tesla по созданию парка роботизированных такси, которые буду передвигаться исключительно при помощи технологии автономного вождения.