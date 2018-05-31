В США нашли самого пожилого владельца Tesla Model 3. Ему 96 лет

Житель Сан-Франциско Уолт Морденти является самым пожилым владельцем электрокара Tesla Model 3. Сейчас профессиональному автомеханику 96 лет, и он называет «Теслу» своим самым любимым автомобилем. Об этом пишет Evannex.

Еще один пожилой владелей «Теслы» — 83-летний Уэсли — пересек США, проехав на своем автомобиле от Калифорнии до Флориды.

За свою жизнь Морденти поездил на большинстве американских автомобилей. Однако всю жизнь специализировался на ремонте моделей производства Hudson Motor Car Company. В 1940 и 1980 годах он участвовал в гоночных соревнованиях на восточном побережье, а в 1957 году на пляже Дейтона-Бич его гоночный Kurtis Kraft установил рекорд скорости.

В январе сообщалось, что самым молодым покупателем электрокара Tesla Model 3 стал четырнадцатилетний Зак Фельдштейн. Все свои сбережения он потратил на депозит, а в начале года получил свой долгожданный автомобиль.

При этом неизвестно, кто оплатил полную стоимость электрокара, а также можно ли считать Зака полноправным владельцем машины, так как ему еще не исполнилось 16 лет.