Видео: женщина попыталась заправить «Теслу»

Владелица «Теслы» сначала искала горловину топливного бака, даже случайно открыла багажник, когда нажала одну из кнопок в салоне. Потом начала кому-то звонить. В этот момент к ней подошёл водитель машины, из которой велась съемка, и объяснил, что Tesla — электрокар.