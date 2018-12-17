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15:21

Видео: женщина попыталась заправить «Теслу»

Владелица электрокара хотела залить в электрокар бензин

На YouTube-канале xyperox появилось видео с незадачливой владелицей Tesla Model S P100D, которая пыталась заправить электрокар на обычной АЗС. Женщина несколько раз хотела вставить заправочный пистолет, пока ей на помощь не пришёл водитель соседней машины.

Владелица «Теслы» сначала искала горловину топливного бака, даже случайно открыла багажник, когда нажала одну из кнопок в салоне. Потом начала кому-то звонить. В этот момент к ней подошёл водитель машины, из которой велась съемка, и объяснил, что Tesla — электрокар.

Видео: xyperox

Электрический Tesla Model X P100D оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 773 силы и 967 Нм момента. С места до ста километров в час электрокар разгоняется за 3,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час. Зарядка батарей машины от настенного устройства занимает 50 часов, скоростного терминала — пять часов.

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