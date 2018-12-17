Видео: женщина попыталась заправить «Теслу»

Владелица «Теслы» сначала искала горловину топливного бака, даже случайно открыла багажник, когда нажала одну из кнопок в салоне. Потом начала кому-то звонить. В этот момент к ней подошёл водитель машины, из которой велась съемка, и объяснил, что Tesla — электрокар.
Видео: xyperox
Электрический Tesla Model X P100D оборудован двумя электромоторами суммарной мощностью 773 силы и 967 Нм момента. С места до ста километров в час электрокар разгоняется за 3,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на 250 километрах в час. Зарядка батарей машины от настенного устройства занимает 50 часов, скоростного терминала — пять часов.