Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате дизайнов для Tesla

Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате дизайнов для TeslaСоздатели фильма отмечают сходство новых продуктов Tesla с концептами из кино
В социальных сетях Алекс Пройас опубликовал коллажи, сравнивая дизайн продукции Tesla с образами из своего фильма. Он отметил, что не только Cybercab и Robovan, но и андроид Optimus выглядят подобно персонажам из кино. Пройас сопровоил коллаж подписью: «Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн?». Мэтт Грейнджер, соавтор Пройаса, поддержал обвинения, указывая на недостаток креативности у Илона Маска. Название мероприятия We Robot, где было представлено роботакси, косвенно подчеркивает источник вдохновения для Tesla.
Параллельно появились и другие критические замечания. Согласно Bloomberg, роботы Optimus, презентованные на мероприятии Tesla, могли управляться дистанционно, несмотря на заявления об их автономности. Также отмечено, что роботакси Cybercab функционировало с использованием заранее загруженных карт местности, поскольку мероприятие проходило в декорациях, имитирующих городские улицы.
Ранее стало известно, что акции Tesla упали на девять процентов после дебюта роботакси. На прошлой неделе компания представила футуристичный прототип Cybercab — электрокар с дверями-бабочками, напоминающими дизайн Cybertruck, и без традиционных органов управления. Несмотря на инновационный дизайн, инвесторы отрицательно отреагировали на новинку: к закрытию торгов в пятницу стоимость акций снизились на 8,78 процента, достигнув 217,8 доллара.