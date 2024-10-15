Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате дизайнов для Tesla

В социальных сетях Алекс Пройас опубликовал коллажи, сравнивая дизайн продукции Tesla с образами из своего фильма. Он отметил, что не только Cybercab и Robovan, но и андроид Optimus выглядят подобно персонажам из кино. Пройас сопровоил коллаж подписью: «Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн?». Мэтт Грейнджер, соавтор Пройаса, поддержал обвинения, указывая на недостаток креативности у Илона Маска. Название мероприятия We Robot, где было представлено роботакси, косвенно подчеркивает источник вдохновения для Tesla.