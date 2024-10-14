Премьера роботакси обрушила акции Tesla. Инвесторы не впечатлены

Премьера роботакси обрушила акции Tesla. Инвесторы не впечатленыЗаявления компании показались им слишком абстрактными
Аналитики Jeffreys отметили, что разочарованы премьерой Tesla. В Barclays заявили, что автопроизводитель не раскрыл никаких идей, которые могут быть реализованы в ближайшее время.
Вместо этого он сконцентрировался на полностью автономном вождении — сфере, пока далекой от массового применения. Вместе с тем Tesla не показала улучшений работы своей системы FSD (Full Self-Driving), которую критикуют пользователи и регулирующие органы.
Объявленная Илоном Маском стоимость в 30 тысяч долларов (около трех миллионов рублей) и вовсе показалась неправдоподобной. В Forrester уверены, что Tesla не сможет реализовать такой проект до конца десятилетия.
Cybercab будет не только работать в таксопарках, но и поступит в свободную продажу. Производство, по оптимистичному сценарию Маска, стартует в 2027 году. Вместе с роботакси дебютировал Robovan — автономный автобус на 20 пассажиров. Данных о «технике» обеих моделей Tesla не предоставила.