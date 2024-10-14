Премьера роботакси обрушила акции Tesla. Инвесторы не впечатлены

Аналитики Jeffreys отметили, что разочарованы премьерой Tesla. В Barclays заявили, что автопроизводитель не раскрыл никаких идей, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

Вместо этого он сконцентрировался на полностью автономном вождении — сфере, пока далекой от массового применения. Вместе с тем Tesla не показала улучшений работы своей системы FSD (Full Self-Driving), которую критикуют пользователи и регулирующие органы.