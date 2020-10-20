12:55

Видео: Tesla потеряла управление и протаранила гараж

Водитель пытался уйти от полицейской погони

© CBS Los Angeles / Youtube.com
Анастасия Дубина
В одном из небольших городов американского штата Калифорния водитель Tesla Model 3 пытался уйти от полицейской погони, но потерял управление и на высокой скорости протаранил гараж частного дома.

Сообщается, что полицейские погнались за мужчиной после того, как он на их глазах совершил небезопасное перестроение. Платить штраф водитель не захотел и попытался уйти от погони на своем электрокаре.

Однако он не сумел справиться с управлением «Теслой» — в какой-то момент мужчину занесло и он сначала врезался задней частью в фонарный столб, а после этого на высокой скорости влетел в гараж дома и почти полностью разрушил его.

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Водитель решил не дожидаться полиции и скрылся с места аварии. Полицейские попытались найти беглеца по горячим следам, но обнаружить нарушителя удалось лишь на следующее утро. При этом в салоне электрокара он оставил пассажирку, которую с легкими травмами отвезли в больницу.

Впрочем, система автопилота, возможно, повела бы себя точно так же и вряд ли уберегла бы водителя от столкновения с гаражом — в конце сентября в Сети опубликовали ролик, как система автоматического торможения с треском проваливает тест. Она слишком поздно распознавала пешехода и не успевала затормозить.

Источник: CBS Los Angeles / YouTube