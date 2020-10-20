Видео: Tesla потеряла управление и протаранила гараж

Сообщается, что полицейские погнались за мужчиной после того, как он на их глазах совершил небезопасное перестроение. Платить штраф водитель не захотел и попытался уйти от погони на своем электрокаре.

Однако он не сумел справиться с управлением «Теслой» — в какой-то момент мужчину занесло и он сначала врезался задней частью в фонарный столб, а после этого на высокой скорости влетел в гараж дома и почти полностью разрушил его.