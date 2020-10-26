Tesla пришлось отозвать почти 50 000 автомобилей в Китае

По данным ведомства, в сервисные центры в Китае отправятся 29 193 экземпляров Model S и Model X, ввезённых в страну с 17 сентября 2013 по 16 августа 2017 года, а также 19 249 импортированных Model S, произведённых в период с 17 сентября 2013 по 15 октября 2018 года. Все проблемные автомобили собраны на американском заводе Tesla во Фримонте в штате Калифорния – машин китайской сборки среди отозванных нет.
Tesla Model X отзывают из-за заводского брака
Причиной отзыва стали рычаги передней и задней подвески, на которых в случае внешнего удара могут образоваться трещины, в результате чего рычаг может полностью разрушиться. Tesla решила не оспаривать отзыв и согласилась бесплатно заменить дефектные рычаги на всех указанных автомобилях, хотя считает меру «излишней», а в дефектах рычагов обвинила неаккуратных китайских водителей.
«Tesla не нашла наличие проблем ни в задней, ни в передней подвеске, и считает, что основной причиной проблемы являются злоупотребления со стороны водителя. Неосторожное вождение (например, удары о бордюры и езда по выбоинам) может привести к повреждению деталей и к немедленной или последующей поломке подвески», — заявила управляющий советник Tesla по вопросам регулирования Элизабет Микитюк.
Она также отметила, что за переделами Китая такая проблема наблюдалась у 0,05 процента проданных Tesla, а в Китае – у 0,1 процента. Однако жалобы поступают не только из Поднебесной: в начале октября водитель Tesla Model S из Швейцарии рассказал, что у машины прямо на ходу развалилась подвеска.