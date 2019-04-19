Сверхбыстрый разгон нового Tesla Roadster показали на видео

Новый Tesla Roadster должен стать самым быстрым серийным автомобилем, который вдобавок проходит четверть мили (402 метра) за 8,8 секунды. Нынешний рекордсмен, Dodge Challenger SRT Demon, разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,3 секунды, а дрэговую дистанцию проходит за 9,35 секунды. Быстрее его только Tesla Model S P100D и Porsche 918 Spyder, и то по неофициальным замерам.