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17:03

Сверхбыстрый разгон нового Tesla Roadster показали на видео

С нуля до 100 километров в час электрокар разгоняется за две секунды

Компания Tesla опубликовала новый ролик со сверхбыстрым разгоном Roadster следующего поколения. По словам производителя, базовая версия машины сможет разменивать первую «сотню» уже через две секунды. Максимальная скорость составит более 400 километров в час.

Новый Tesla Roadster должен стать самым быстрым серийным автомобилем, который вдобавок проходит четверть мили (402 метра) за 8,8 секунды. Нынешний рекордсмен, Dodge Challenger SRT Demon, разгоняется до 60 миль в час (97 километров в час) за 2,3 секунды, а дрэговую дистанцию проходит за 9,35 секунды. Быстрее его только Tesla Model S P100D и Porsche 918 Spyder, и то по неофициальным замерам.

Прототип Tesla Roadster нового поколения представили в ноябре 2017 года. Электрокар оснастили тремя электромоторами: два из них отвечают за вращение колес задней оси, а один – передней. Суммарная отдача силовой установки не называется. Емкость блока батарей — 250 киловатт-часов.

Для Roadster предложат особый пакет опций, созданных на основе ракетных технологий компании SpaceX. Ожидается, что в его состав войдут реактивные ускорители.

В мае прошлого года «Связной» и Moscow Tesla Club открыли прием предзаказов на Tesla Roadster. Цены на модель пока не называются. Продажи начнутся не ранее 2020 года.

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