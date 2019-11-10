Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов

Масштабная модель Tesla Roadster, как сообщается на официальном сайте, была разработана при непосредственном участии инженеров компании, поэтому производитель обещает, что каждая деталь игрушки в точности повторяет оригинальную и создана по тем же 3D-моделям, что и настоящий родстер — только в масштабе 1:18. Высококачественная масштабная модель состоит из более 180 пластиковых и металлических компонентов. У машины снимается крыша, открываются двери и крышка багажника.