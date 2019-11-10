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16:00

Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов

На сайте производителя появилась в продаже масштабная модель

Американская компания Tesla запустила в продажу долгожданный суперкар Roadster — правда, пока лишь в масштабе 1:18.

Масштабная модель Tesla Roadster, как сообщается на официальном сайте, была разработана при непосредственном участии инженеров компании, поэтому производитель обещает, что каждая деталь игрушки в точности повторяет оригинальную и создана по тем же 3D-моделям, что и настоящий родстер только в масштабе 1:18. Высококачественная масштабная модель состоит из более 180 пластиковых и металлических компонентов. У машины снимается крыша, открываются двери и крышка багажника.

Среди других примечательных особенностей большой диффузор, агрессивные боковые юбки и стильные колёса с резиновыми шинами. В салоне родстера можно найти тканевые ремни безопасности, ковровое покрытие и руль, который действительно поворачивает колёса. Машина достигает в длину 252 миллиметра, в ширину 109 миллиметров, в высоту 70 миллиметров. К сожалению, модель доступна к отправке ​​только покупателям из США и Канады. Игрушечный Tesla Roadster обойдётся в 250 долларов.