Новый Tesla Roadster можно купить за 250 долларов

Масштабная модель Tesla Roadster, как сообщается на официальном сайте, была разработана при непосредственном участии инженеров компании, поэтому производитель обещает, что каждая деталь игрушки в точности повторяет оригинальную и создана по тем же 3D-моделям, что и настоящий родстер — только в масштабе 1:18. Высококачественная масштабная модель состоит из более 180 пластиковых и металлических компонентов. У машины снимается крыша, открываются двери и крышка багажника.
Среди других примечательных особенностей — большой диффузор, агрессивные боковые юбки и стильные колёса с резиновыми шинами. В салоне родстера можно найти тканевые ремни безопасности, ковровое покрытие и руль, который действительно поворачивает колёса. Машина достигает в длину 252 миллиметра, в ширину — 109 миллиметров, в высоту — 70 миллиметров. К сожалению, модель доступна к отправке только покупателям из США и Канады. Игрушечный Tesla Roadster обойдётся в 250 долларов.