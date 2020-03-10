Собран миллионный электромобиль Tesla

Маск опубликовал в Twitter две фотографии – на одной запечатлен «юбилейный» Tesla Model Y в красном цвете, а на второй – команда, которая его собрала. На сегодняшний день модельный ряд бренда, помимо Model Y, включает седаны Model S и Model 3, а также кроссовер Model X, к которым в скором времени присоединятся пикап Cybertruck и тягач Semi. Кроме того, Tesla может разработать еще одну модель, которая будет продаваться исключительно на китайском рынке.
Twitter.com/elonmusk
На сегодняшний день выпуск электромобилей осуществляется в США и Китае. Недавно компания приступила к строительству завода в Берлине, который станет первым предприятием Tesla в Европе. Новая сборочная площадка появится в 2021 году, а первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет Model Y.
Рядом с берлинском заводом в будущем построят и дизайн-центр. Пока же электромобили Tesla создает дизайн-студия в калифорнийском городе Хоторн, инженерный центр марки находится в Пало-Альто, а американский завод— во Фримонте.