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11:58

Собран миллионный электромобиль Tesla

«Юбилейным» экземпляром стал красный Model Y

Tesla Model Y © Twitter.com/elonmusk
Лиза Будрина
Глава Tesla Илон Маск объявил о том, что с конвейера сошел миллионный электромобиль. Таким образом, американский автопроизводитель стал первым, кому удалось преодолеть отметку в 1 000 000 собранных машин с нулевым уровнем выбросов.

Маск опубликовал в Twitter две фотографии – на одной запечатлен «юбилейный» Tesla Model Y в красном цвете, а на второй – команда, которая его собрала. На сегодняшний день модельный ряд бренда, помимо Model Y, включает седаны Model S и Model 3, а также кроссовер Model X, к которым в скором времени присоединятся пикап Cybertruck и тягач Semi. Кроме того, Tesla может разработать еще одну модель, которая будет продаваться исключительно на китайском рынке.

Twitter.com/elonmusk

На сегодняшний день выпуск электромобилей осуществляется в США и Китае. Недавно компания приступила к строительству завода в Берлине, который станет первым предприятием Tesla в Европе. Новая сборочная площадка появится в 2021 году, а первой моделью, которая сойдет с конвейера, станет Model Y.

Илон Маск танцует на церемонии запуска производства Tesla Model Y в Шанхае

Рядом с берлинском заводом в будущем построят и дизайн-центр. Пока же электромобили Tesla создает дизайн-студия в калифорнийском городе Хоторн, инженерный центр марки находится в Пало-Альто, а американский завод— во Фримонте.

Источник: Twitter.com/elonmusk