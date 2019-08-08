Tesla поссорилась с экспертами по безопасности

Дело в том, что еще в 2018 году специалисты из NHTSA подвергли Tesla Model 3 серии краш-тестов, по результатам которых модель набрала пять звезд из пяти возможных. Автопроизводитель вольно интерпретировал полученную оценку и использовал свою версию для продвижения электромобиля на рынке. В частности, в заявлении Tesla модель позиционируется как машина «с самой низкой вероятностью получения травм в ходе ДТП».