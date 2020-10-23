Родстер Tesla разлагается в космосе

По словам химика и эксперта по пластмассам и органическим молекулам Уильяма Кэрролла, Tesla Roadster настолько приблизился к Марсу, что попал в зону гравитации Красной планеты. Радиация уже разрушила некоторые детали автомобиля – краску, кожаные сиденья и резину. Кэрролл считает, что в течение следующих десятилетий машина продолжит разлагаться, и в какой-то момент от неё останется только металлический каркас. Впрочем, Tesla будет по-прежнему узнаваема.

Ракета-носитель Falcon Heavy доставила Tesla Roadster в космос в феврале 2018 года. В августе 2019 года электрокар завершил первый оборот вокруг Солнца – на это ушло 557 дней. А 7 октября 2020 года в 9:25 по московскому времени родстер подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров – это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.