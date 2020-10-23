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Родстер Tesla разлагается в космосе

Эксперты полагают, что автомобиль уже лишился краски, сидений и покрышек

Tesla Roadster в космосе © Tesla
Лиза Будрина
Эксперты издания LiveScience рассказали, что происходит с электромобилем Tesla Roadster, который провёл в космосе 32 месяца: машина уже разлагается в радиоактивной среде и через какое-то время превратится в кучу мусора, состоящую из неорганических деталей.

По словам химика и эксперта по пластмассам и органическим молекулам Уильяма Кэрролла, Tesla Roadster настолько приблизился к Марсу, что попал в зону гравитации Красной планеты. Радиация уже разрушила некоторые детали автомобиля краску, кожаные сиденья и резину. Кэрролл считает, что в течение следующих десятилетий машина продолжит разлагаться, и в какой-то момент от неё останется только металлический каркас. Впрочем, Tesla будет по-прежнему узнаваема.

Ракета-носитель Falcon Heavy доставила Tesla Roadster в космос в феврале 2018 года. В августе 2019 года электрокар завершил первый оборот вокруг Солнца – на это ушло 557 дней. А 7 октября 2020 года в 9:25 по московскому времени родстер подлетел к Марсу на 7,41 миллиона километров это наименьшее расстояние, на которое автомобиль мог приблизиться к планете.

По состоянию на сентябрь 2020 года скорость перемещения электрокара в космосе составляла около 14,5 километра в секунду. Ожидается, что наиболее близкий подход к Земле, на расстояние 52 000 000 километров, Tesla Roadster совершит этой осенью, а именно 5 ноября.

Источник: LiveScience