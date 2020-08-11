Tesla разработает дизайн космических кораблей

На Starship у Маска большие планы: ракета будет использоваться для «сверхбыстрых» перевозок между Землей и будущими космическими портами. Так же вероятно, что аппарат сыграет роль в воплощении давней мечты Маска по колонизации Марса.

В конце июля на Красную планету отправился новый марсианский ровер от NASA под названием Perseverance или «Настойчивость». Марсианский вездеход работает в паре с вертолетом Mars Helicopter Scout, который осматривает поверхность и передает данные роверу – с их помощью Perseverance может передвигаться по планете с максимальной скоростью.