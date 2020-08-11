Tesla разработает дизайн космических кораблей

Это может означать, что Tesla и аэрокосмическая SpaceX готовятся к более тесному сотрудничеству. Обеими компаниями руководит Илон Маск, и в последнее они все чаще обменивались сотрудниками и заказывали друг у друга оборудование. Плодом их партнерства станут, среди прочего, инновационные материалы, предназначенные для использования как на Земле, так и в космосе.
«Основной задачей будет работа над внешностью будущих автомобилей, однако дизайнеру так же могут поручить другие задания: разработку дизайна продуктов, космических кораблей и другое. Наша команда состоит из разносторонних и гибких участников, и мы ожидаем увидеть те же качества в кандидате», – гласит тест вакансии.
Успешный кандидат получит место в дизайн-студии Tesla в калифорнийском городе Хотор. Там же находится штаб-квартира SpaceX, которая в настоящий момент работает над Starship – пилотируемой многоразовой сверхтяжелой ракетой-носителем, рассчитанной на вывод на низкую орбиту более 100 тонн грузов. Starship может получить не только дизайн «от Tesla», но и аккумуляторы: ранее в этом году сообщалось, что SpaceX заказала для прототипа ракеты автомобильные батареи.
На Starship у Маска большие планы: ракета будет использоваться для «сверхбыстрых» перевозок между Землей и будущими космическими портами. Так же вероятно, что аппарат сыграет роль в воплощении давней мечты Маска по колонизации Марса.
В конце июля на Красную планету отправился новый марсианский ровер от NASA под названием Perseverance или «Настойчивость». Марсианский вездеход работает в паре с вертолетом Mars Helicopter Scout, который осматривает поверхность и передает данные роверу – с их помощью Perseverance может передвигаться по планете с максимальной скоростью.