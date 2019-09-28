Tesla спасла водителя от штрафа, но не от разбитого окна

Он оставил пуделя в салоне электромобиля, включив Dog Mode, и отлучился по делам. Собаку заметила проходившая мимо женщина и не на шутку насторожилась. По словам прохожей, пудель выглядел обеспокоенным и пытался спрятаться от солнца. Дама позвонила в службу защиты животных, а те вызвали полицию. Офицеры не придумали ничего лучше, кроме как разбить боковое стекло Model S, чтобы собака могла дышать свежим воздухом. И заодно выписали штраф вернувшемуся владельцу. Ирландец обратился в суд и выиграл его, предоставив описание работы «собачьего режима» и доказав тем самым, что питомцу ничего не угрожало. А вот надпись на экране о том, что хозяин скоро вернётся, не заметили ни прохожие, ни полицейские.