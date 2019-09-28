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14:00

Tesla спасла водителя от штрафа, но не от разбитого окна

«Собачий режим» помог владельцу электрокара доказать свою невиновность в суде

Ирландец оставил пуделя в салоне своей Tesla Model S с включенным Dog Mode, однако прохожие не заметили этого и вызвали полицию, чтобы выпустить собаку.

Собаки, которых оставляют запертыми в автомобилях незадачливые хозяева, могут успеть погибнуть, особенно в сильную жару. Чтобы решить эту проблему, в Tesla, к примеру, разработали специальный «собачий режим» работы климатической установки, при активации которого в салоне поддерживается постоянная температура около 21 градуса Цельсия, чтобы питомец не задохнулся. На центральном дисплее всё это время будет гореть надпись «Мой хозяин скоро вернётся», чтобы прохожие не поднимали панику. Как выяснилось, это не всегда работает, и один владелец «Теслы» из Дублина убедился в этом на собственном примере.

Он оставил пуделя в салоне электромобиля, включив Dog Mode, и отлучился по делам. Собаку заметила проходившая мимо женщина и не на шутку насторожилась. По словам прохожей, пудель выглядел обеспокоенным и пытался спрятаться от солнца. Дама позвонила в службу защиты животных, а те вызвали полицию. Офицеры не придумали ничего лучше, кроме как разбить боковое стекло Model S, чтобы собака могла дышать свежим воздухом. И заодно выписали штраф вернувшемуся владельцу. Ирландец обратился в суд и выиграл его, предоставив описание работы «собачьего режима» и доказав тем самым, что питомцу ничего не угрожало. А вот надпись на экране о том, что хозяин скоро вернётся, не заметили ни прохожие, ни полицейские.