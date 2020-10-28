Владелица Tesla поймала угонщиков с помощью смартфона

На прошлой неделе на смартфоне Бретт высветилось уведомление о срабатывании сигнализации её Model 3. Так как женщина находилась на работе, она попросила друга проверить, всё ли в порядке, однако электрокара на месте не оказалось.

Тогда Бретт открыла приложение Tesla, которое позволяет отследить местоположение автомобиля – там она увидела, что угонщики не успели уйти далеко. Женщина вызвала полицию и отправилась в погоню за своей «Теслой» на машине друга.