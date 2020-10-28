Владелица Tesla поймала угонщиков с помощью смартфона

На прошлой неделе на смартфоне Бретт высветилось уведомление о срабатывании сигнализации её Model 3. Так как женщина находилась на работе, она попросила друга проверить, всё ли в порядке, однако электрокара на месте не оказалось.
Тогда Бретт открыла приложение Tesla, которое позволяет отследить местоположение автомобиля – там она увидела, что угонщики не успели уйти далеко. Женщина вызвала полицию и отправилась в погоню за своей «Теслой» на машине друга.
9Now / Facebook
«Приложение позволяет дистанционно замедлить автомобиль и даже немного «поиграться» с ним. Во время погони я опускала и поднимала окна Tesla, постоянно включала звуковой сигнал – то есть, мешала им всеми возможными способами», – сказала Бретт журналистам 9Now.
Tesla
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Спустя какое-то время неудачливые угонщики бросили Tesla и скрылись в другом автомобиле. Однако уйти от стражей порядка им не удалось: в салоне электрокара один из них забыл водительские права и конверт с собственным адресом. Кроме этого, преступников засняли бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль. В результате злоумышленников быстро нашли и задержали.
Это не первый случай, когда угон Tesla удалось предотвратить с помощью приложения. Похожая история произошла в мае в США, однако тогда вор даже не успел сдвинуться с места: владелец запер его в салоне и отключил электродвигатель.