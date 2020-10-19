Tesla Model 3 улучшили динамику и нарастили запас хода

Внешне рестайлинговый седан можно отличить по «утопленным» ручкам, которые теперь выполнены в чёрном цвете, а также чёрной окантовке окон, пришедшей на смену хромированной. Топовой версии Performance положены 20-дюймовые колёсные диски Überturbine, а двум другим комплектациям – 18- и 19-дюймовые с новым дизайном.

Небольшие изменения есть и в салоне: крышка отсека для беспроводной зарядки смартфонов теперь матовая, а не глянцевая, а USB-разъёмы заменены на USB-C. Один из них разместили в бардачке с целью защиты от воров: накопитель с записями с бортовых камер можно положить в бардачок, который открывается только при включении электроники седана. Кроме этого, в стандартное оснащение включён электропривод крышки багажника.