Tesla Model 3 улучшили динамику и нарастили запас хода

Внешне рестайлинговый седан можно отличить по «утопленным» ручкам, которые теперь выполнены в чёрном цвете, а также чёрной окантовке окон, пришедшей на смену хромированной. Топовой версии Performance положены 20-дюймовые колёсные диски Überturbine, а двум другим комплектациям – 18- и 19-дюймовые с новым дизайном.
Небольшие изменения есть и в салоне: крышка отсека для беспроводной зарядки смартфонов теперь матовая, а не глянцевая, а USB-разъёмы заменены на USB-C. Один из них разместили в бардачке с целью защиты от воров: накопитель с записями с бортовых камер можно положить в бардачок, который открывается только при включении электроники седана. Кроме этого, в стандартное оснащение включён электропривод крышки багажника.
Tesla
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Model 3 Performance теперь чуть быстрее разгоняется с места до 60 миль (97 километров) в час: время разгона сократилось с 3,2 секунды до 3,1 секунды. У других версий динамика осталась прежней: 5,3 секунды до «сотни» у Standard Plus и 4,2 секунды у Long Range.
Наибольшую прибавку к запасу хода получила версия Long Range: такой седан может проехать без подзарядки 568 километров вместо прежних 518 километров. Performance нарастила дальность с 480 до 507 километров, а Standard Plus – с 402 до 423 километров.
Стоимость Model 3, который является самой доступной моделью Tesla, с обновлением не изменилась. За базовый седан в США просят 37 990 долларов (2,96 миллиона рублей по текущему курсу), за Long Range – 46 990 долларов (3,66 миллиона рублей). Performance обойдётся в 54 990 долларов (4,29 миллиона рублей). Первые обновлённые Model 3 появятся на американском рынке в течение пяти-девяти недель.
В конце сентября в Сети отчитались об очередной проверке систем Model 3. На этот раз испытаниям подверглась функция экстренного торможения, которая не справилась с задачей. Автомобиль не затормозил перед идущим «пешеходом» и сбил манекен.