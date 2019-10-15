Илон Маск сравнил пикап Tesla с бронетраспортером из будущего

О дизайне пикапа Tesla Маск рассказала в одном из комментариев в твиттере. Когда его спросили, что он думает о рендерах автомобиля, которые гуляют по Сети, Маск ответил, что пикап не похож ни на один из рисунков. «По дизайну он ближе к бронетранспортёру из будущего», — подытожил Илон Маск. Еще раньше глава Tesla подтвердил, что премьера новинки состоится в ноябре.