Илон Маск сравнил пикап Tesla с бронетраспортером из будущего

О дизайне пикапа Tesla Маск рассказала в одном из комментариев в твиттере. Когда его спросили, что он думает о рендерах автомобиля, которые гуляют по Сети, Маск ответил, что пикап не похож ни на один из рисунков. «По дизайну он ближе к бронетранспортёру из будущего», — подытожил Илон Маск. Еще раньше глава Tesla подтвердил, что премьера новинки состоится в ноябре.
Cybertruck doesn’t look like anything I’ve seen bouncing around the Internet. It’s closer to an armored personnel carrier from the future.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2019
На сегодняшний день о пикапе Tesla известно очень мало. Кроме сравнения с футуристичным бронетранспортёром, говорилось, что рядом с ним пикапы Ram выглядят игрушечными. Единственный официальный тизер тоже ничего не сказал о внешности пикапа, а, наоборот, вызвал много вопросов.
По предварительной информации, пикап Tesla получит силовую установку из двух электромоторов, подвеску с динамической подстройкой к нагрузке и систему автоматической парковки. На одной зарядке автомобиль будет проезжать до 800 километров.