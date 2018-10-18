Tesla добавила в автомобили игры из приставки и «собачий режим»

О включении специального «режима для собак» Илона Маска попросил в твиттере один владельцев седана Model 3. При его активации будут закрыты двери и окна, но продолжит работать аудиосистема и климат-контроль, а на экране мультимедийного комплекса появится надпись: «Со мной все в порядке, мой хозяин скоро вернется».

Также на дисплее будет показана текущая температура в салоне. Этот режим позволит оставить в салоне машины собаку даже на жаре.

Ранее «Тесла» объявила о появлении режима «Вечеринка и кемпинг», который позволит в течение 48 и более часов поддерживать в припаркованном автомобиле необходимую температуру, циркуляцию воздуха и питать мультимедийную систему.