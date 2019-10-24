Tesla Model S опять выехала на Нюрбургринг. В этот раз с огромным антикрылом

На тесты выехал уже знакомый седан синего цвета. Как стало известно после прошлых заездов, автомобиль является прототипом, который оснащен новой силовой установкой — трехмоторной Plaid. По неофициальной информации, предельная мощность превышает 772 лошадиные силы и 931 Нм крутящего момента.
Помимо иного двигателя, у электромобиля перенастроено шасси, расширены колесные арки, вместо обычной резины — полуслики, а по словам очевидцев, которые присутствовали на треке во время заезда, у «Теслы» полностью отсутствует салон: внутри установлен каркас и гоночный водительский ковш.
Пока сложно говорить о том, для чего «Тесле» понадобились дальнейшие доработки, но, возможно, силовая установка оказалась мощнее, чем ожидали в компании, и без антикрыла автомобиль попросту не может безопасно проходить трассу. Кроме того, это может говорить еще и о планах Илона Маска вывести Model S в автоспорт.
В середине сентября Маск сообщил, что Model S удалось побить рекорд Нюрбургринге своего главного конкурента, Porsche Taycan. Тогда сообщалось, что американский электрокар проехал трассу на 19 секунд быстрее конкурента. После этого представители компании заявили, что собираются улучшить собственный рекорд круга еще на 15 секунд.
Прототипы Model S действительно продолжили тренировки на трассе, однако в конце прошлого месяца один из двух тестовых автомобилей не выдержал нагрузок и сломался прямо на Нюрбургринге. Его пришлось эвакуировать, а в компании заявили, что временно прекращают тестирование и снова вернутся через месяц.
Источник: autoevolution