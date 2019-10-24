Tesla Model S опять выехала на Нюрбургринг. В этот раз с огромным антикрылом

На тесты выехал уже знакомый седан синего цвета. Как стало известно после прошлых заездов, автомобиль является прототипом, который оснащен новой силовой установкой — трехмоторной Plaid. По неофициальной информации, предельная мощность превышает 772 лошадиные силы и 931 Нм крутящего момента.

Помимо иного двигателя, у электромобиля перенастроено шасси, расширены колесные арки, вместо обычной резины — полуслики, а по словам очевидцев, которые присутствовали на треке во время заезда, у «Теслы» полностью отсутствует салон: внутри установлен каркас и гоночный водительский ковш.