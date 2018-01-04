Tesla впервые продала больше 100 000 машин за год

Компания Tesla опубликовала отчет о своей деятельности за четвертый квартал и весь 2017 год. В нем указано, что автопроизводитель впервые сумел передать клиентам более 100 000 автомобилей за прошедшие 12 месяц.

В документе говорится, что в 2017-м компания доставила покупателям 101 312 электромобилей Model S и Model X, что на 33 процента больше, чем годом ранее. При этом в отчете не фигурирует Model 3, хотя в четвертом квартале «Тесла» отгрузила 1 550 этих электрокаров.

Tesla Model S

В Tesla отметили также, что в четвертом квартале клиентам были отправлены 2 520 Model S и Model X, а также 860 экземпляров Model 3, но они не попали в отчет, так как еще не дошли до покупателей. Их учтут, как автомобили, проданные в первом квартале 2018-го.

В 2017 году компания Tesla представила несколько новых моделей. Речь идет, в частности, о спорткаре Roadster нового поколения, который разгоняется до 96 километров в час за 1,9 секунды, а также электрическом грузовике Semi. Производство последнего начнется лишь в 2019 году, но автопроизводитель уже получил на него несколько больших заказов. Так, компания UPS оставила заявку на 125 тягачей.

Tesla Model 3

Вместе с этим в 2017-м компания анонсировала несколько будущих премьер. Например, Илон Маск подтвердил появление в линейке Tesla пикапа, изображение которого показали на премьере Semi.