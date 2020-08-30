Инсайдеры утверждали, что производство двухдверных Mercedes-Benz S-Class завершится уже в августе нынешнего года, однако это оказалось не совсем так. Хотя теперь Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class, выяснилось, что они будут выпускаться ещё один год, но 2021 всё-таки станет для них последним. Как «обычные», так и «заряженные» AMG-версии роскошных двухдверок отправятся на пенсию через 12 месяцев, а единственным обновлением для 2021 модельного года станет новый цвет Cirrus Silver.