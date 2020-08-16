Новый Mercedes-Benz S-Класса: известна гамма двигателей

По данным Car Magazine, новое поколение Mercedes-Benz S-Класса выйдет на рынок с шестицилиндровыми турбодизелями (версии S 350 d и S 400 d), шестицилиндровыми бензиновыми турбомоторами (версии S 450 и S 500), а топовой временно станет модификация c индексом «580» и двигателем V8. Все моторы будут дополнены 48-вольтовым 22-сильным стартер-генератором EQ Boost, который поможет экономить топливо при разгонах.

Известно, что на модификации S 500 рядная «турбошестёрка» будет развивать около 440 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента, а разгон с места до 100 километров в час займёт 4,6 секунды. «Заряженное» исполнение Mercedes-AMG S 63 получит электрифицированную силовую установку, состоящую из 200-сильного электромотора и 612-сильного V8 объёмом 4,0 литра, как и предсказывали инсайдеры — такой седан сможет набирать первую «сотню» быстрее, чем за 3,5 секунды.

Можно предположить, что дизельные S-Классы сохранят рядную «турбошестёрку» 2.9, однако агрегат будет доработан в угоду экологическим нормам и электрифицирован. В 2021 году гамму дополнят версией Mercedes-AMG S 63 и Mercedes-Maybach S 650, причём лимузин оснастят 6,0-литровым V12.