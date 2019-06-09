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14:00

Последний Saab без пробега уйдёт с молотка

Последний выпущенный экземпляр седана Saab 9-3, производство которого свернули в 2014 году, будет продан на аукционе

Шведско-китайский холдинг NEVS объявил о том, что последний сошедший с конвейера экземпляр шведского седана Saab 9-3 Turbo, производство которого завершилось в 2014 году, уйдёт с молотка. Пробег автомобиля составляет всего пять километров.
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Шведская автомобилестроительная компания Saab обанкротилась и прекратила серийный выпуск автомобилей в 2011 году, но спустя два года шведско-китайский холдинг NEVS приобрёл активы марки и перезапустил производство седанов 9-3 Aero Sedan с бензиновыми двигателями. В результате с 2013 по 2014 годы было собрано 420 автомобилей, но деньги китайских инвесторов не смогли спасти компанию и Saab окончательно ушёл в небытие.

Последний выпущенный Saab 9-3 2014 года оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль не покидал пределов фабрики в шведском Тролльхеттане, поэтому его пробег составляет всего пять километров. Седан выставлен в музее Saab и в течение нынешнего года будет продан с аукциона. Стартовая цена пока неизвестна.

Шведская марка Koenigsegg и шведско-китайский холдинг NEVS в январе текущего года объявили о формировании стратегического партнёрства для параллельной разработки более массовых моделей. В рамках достигнутых договоренностей NEVS инвестирует в Koenigsegg 150 миллионов евро, получив взамен 20-процентный пакет акций компании.

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