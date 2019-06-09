Последний Saab без пробега уйдёт с молотка

Последний выпущенный Saab 9-3 2014 года оснащён двухлитровым бензиновым турбомотором, развивающим 220 лошадиных сил, а также шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль не покидал пределов фабрики в шведском Тролльхеттане, поэтому его пробег составляет всего пять километров. Седан выставлен в музее Saab и в течение нынешнего года будет продан с аукциона. Стартовая цена пока неизвестна.

Шведская марка Koenigsegg и шведско-китайский холдинг NEVS в январе текущего года объявили о формировании стратегического партнёрства для параллельной разработки более массовых моделей. В рамках достигнутых договоренностей NEVS инвестирует в Koenigsegg 150 миллионов евро, получив взамен 20-процентный пакет акций компании.