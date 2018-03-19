Китайцы запустят в серию первый массовый автомобиль, напечатанный на 3D-принтере

Фирма X Electrical Vehicle анонсировала запуск в серию первого массового автомобиля, напечатанного на 3D-принтере. Первый прототип – компакт-кар LSEV – покажут в следующем месяце на моторшоу в Пекине, а выпуск автомобиля начнут только в 2019-м. Об этом сообщает South China Morning Post.

На 3D-принтере будут отпечатаны все детали новинки за исключением шасси, стекол, шин и силовой установки. Для разработки нового материала для создания кузовных панелей, более эластичного и при этом прочного, в X Electrical Vehicle заключили партнерское соглашение с шанхайской фирмой Polymaker.

На «распечатку» бампера уходит четыре часа, крыши – пять часов, двери – восемь часов, а приборной панели – десять часов.

Самые странные компактные прототипы: часть первая и вторая

Автомобиль сможет проезжать без подзарядки около 150 километров, а его максимальная скорость составит 70 километров в час. Масса машины – 450 килограммов.

Выпускать машину планируется в Китае. Стоимость – около 60 тысяч юаней (9,5 тысячи долларов США). В X Electrical Vehicle утверждают, что уже получили семь тысяч заказов на LSEV от различных компаний, включая почтовые и курьерские службы.

Первоначально компания сможет «распечатывать» только 500 машин в год. Однако впоследствии планирует серьезно нарастить объем выпуск и вполовину снизить стоимость машин. Но произойдет это, согласно замыслу марки, не ранее 2024 года.

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