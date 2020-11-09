Chery привезет в Россию еще один новый кроссовер

Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro продается в Китае под индексом 5x. По габаритам новинка для российского рынка аналогична «стандартному» Tiggo 4: его длина составляет 4318 миллиметров, ширина – 1831 миллиметр, а высота – 1662 миллиметра. Колесная база равна 2610 миллиметрам.

В ОТТС для кроссовера заявлен уже знакомая по Tiggo 4 «турбочетверка» 1.5, развивающая 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару двигателю составит шестидиапазонный преселективный «робот», привод – только передний. Спереди кроссовер получит независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади – независимую рычажную.