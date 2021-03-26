Chery привезет в Россию первый электрокар. Но его нельзя будет купить

Как и многие другие автобренды, Chery постепенно электрифицирует модельный ряд. Разработкой «зеленых» моделей занимается специальное подразделение Chery New Energy, которое в прошлом году представило кроссовер под индексом eQ5, схожий по габаритам с Audi Q5.

Однако марка переводит на электротягу и уже существующие модели с традиционными моторами. К ним относится и Tiggo e, представляющий собой «батарейную» версию Tiggo 4 (Tiggo 5x в Китае). И если представленная в 2019 году первая версия внешне отличалась от «донора», то с рестайлингом максимально приблизилась к кроссоверу Tiggo 4 Pro 2020 модельного года.