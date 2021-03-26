16:19

Chery привезет в Россию первый электрокар. Но его нельзя будет купить

«Батарейный» кроссовер Tiggo e прибудет в страну в маркетинговых целях

Chery Tiggo e © Chery
Мария Евдокимова
Компания Chery собирается привезти в Россию электрокар Tiggo e, сообщил «Китайским автомобилям» директор марки по продажам Антон Ганжа. По его словам, поначалу новинку нельзя будет купить: «зеленый» кроссовер доставят в страну для изучения рынка и проведения испытаний на российских дорогах.

Как и многие другие автобренды, Chery постепенно электрифицирует модельный ряд. Разработкой «зеленых» моделей занимается специальное подразделение Chery New Energy, которое в прошлом году представило кроссовер под индексом eQ5, схожий по габаритам с Audi Q5.

Однако марка переводит на электротягу и уже существующие модели с традиционными моторами. К ним относится и Tiggo e, представляющий собой «батарейную» версию Tiggo 4 (Tiggo 5x в Китае). И если представленная в 2019 году первая версия внешне отличалась от «донора», то с рестайлингом максимально приблизилась к кроссоверу Tiggo 4 Pro 2020 модельного года.

Первая версия Tiggo e

Chery

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Модели аналогичны и по габаритам. В движение электрический Chery приводит электромотор, развивающий 129 лошадиных сил и 250 Нм крутящего момента. Он запитывается от литиевого аккумулятора емкостью 53,6 киловатт-часа, обеспечивающего автомобилю более 400 хода без подзарядки по циклу NEDC. Привод – безальтернативно передний.

На домашнем рынке стоимость Chery Tiggo e стартует с 108,8 тысячи юаней (1,27 миллиона рублей) с учетом государственных субсидий на покупку экологичных автомобилей.

Tiggo e станет первым электрокаром Chery, который прибудет в Россию. На сегодняшний день в линейку марки на отечественном рынке входят четыре кроссовера с ДВС: Tiggo 4, Tiggo 8, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году китайской марке удалось продать в стране 11 452 автомобиля. Бестселлером стал Tiggo 4, который разошелся в количестве 5715 штук.

Источник: Китайские автомобили