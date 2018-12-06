Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:13

Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России

Компания отзовет 2730 кроссоверов для замены динамиков системы аварийной связи

Росстандарт отменил запрет на продажу в России кроссоверов Chery Tiggo 3, оснащенных механической коробкой передач. Их реализацию запретили после первых краш-тестов, проведенных в рамках национального рейтинга безопасности RuNCAP.

В ходе испытаний выяснилось, что у китайских кроссоверов есть проблемы с качеством аварийной связи, а информация о безопасности стекол не внесена в ОТТС. Теперь официальный представить марки в России готовится отозвать 2730 Tiggo 3, выпущенные с 9 января 2018 года. На этих машинах проведут настройку модуля ЭРА-ГЛОНАСС и заменят динамики системы оповещения.

Испытания RuNCAP проводятся в соответствии с Правилами ООН 94-01. Машины разбивают о барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час.

Одновременно с этим в ОТТС на кроссовер Tiggo 3 внесут информацию о безопасности установленных стекол. Они соответствуют Правилу ООН № 43 и имеют маркировку «E», подтверждающую высокое качество.

На время действия запрета Chery решила экспортироваться Tiggo 3 из Китая, так как на эти машины выдано другое Одобрение типа транспортного средства. Документ действует с 2016 года, следовательно установка системы ЭРА-ГЛОНАСС для этих машин необязательна.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...