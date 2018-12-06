Chery Tiggo 3 снова разрешили продавать в России

Одновременно с этим в ОТТС на кроссовер Tiggo 3 внесут информацию о безопасности установленных стекол. Они соответствуют Правилу ООН № 43 и имеют маркировку «E», подтверждающую высокое качество.

На время действия запрета Chery решила экспортироваться Tiggo 3 из Китая, так как на эти машины выдано другое Одобрение типа транспортного средства. Документ действует с 2016 года, следовательно установка системы ЭРА-ГЛОНАСС для этих машин необязательна.