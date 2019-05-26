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10:00

Посмотрите на титановые диски, напечатанные на 3D-принтере

Каждое колесо весит около восьми килограммов

Американская фирма HRE Wheels показала второе поколение титановых автомобильных колесных дисков, напечатанных на 3D-принтере. По сравнению с первой версией новинка легче, имеет меньшее количество составных частей и чуть измененный рисунок, а также произведена по усовершенствованной технологии.
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Первое поколение титановых дисков показали осенью прошлого года. Каждое колесо в общей сложности имело шесть составных частей и весило девять или 10,5 килограмма (для 20- и 21-дюймового диска соответственно). Для дисков нового поколения необходимо отпечатать пять составных частей, при этом весит колесо уже 7,25 и 8,6 килограмма для той же размерности.

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Технология производства титановых дисков разрабатывается совместно с компанией GE Additive, специализирующейся на выпуске промышленных 3D-принтеров и оборудования для аддитивного наращивания.

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Детали создаются при помощи электронно-лучевой плавки из титанового порошка, который расплавляется в вакуумной камере по заданному компьютерному шаблону. Затем элементы обрабатываются на станках с ЧПУ, вручную полируются, а также очищаются от излишков порошка и масел. Финальная сборка дисков производится вручную: секции крепятся к карбоновому ободу при помощи титановых болтов.

В серию такие титановые диски пока не запущены. Когда именно это может произойти, не уточняется.

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