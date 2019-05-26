Посмотрите на титановые диски, напечатанные на 3D-принтере

Детали создаются при помощи электронно-лучевой плавки из титанового порошка, который расплавляется в вакуумной камере по заданному компьютерному шаблону. Затем элементы обрабатываются на станках с ЧПУ, вручную полируются, а также очищаются от излишков порошка и масел. Финальная сборка дисков производится вручную: секции крепятся к карбоновому ободу при помощи титановых болтов.

В серию такие титановые диски пока не запущены. Когда именно это может произойти, не уточняется.