Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla

В Японии вышла особая Toyota Corolla, посвящённая 60-летию модели. В этом году Toyota Corolla отмечает 60-летний юбилей, в честь которого японская марка выпустила спецверсию кроссовера Toyota Corolla Cross. Новинка получила сложное название Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary — её будут предлагать только на родине бренда.