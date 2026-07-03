Новости
Опубликовано 03 июля 2026, 19:42
1 мин.

Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla

В Японии вышла особая Toyota Corolla, посвящённая 60-летию модели. В этом году Toyota Corolla отмечает 60-летний юбилей, в честь которого японская марка выпустила спецверсию кроссовера Toyota Corolla Cross. Новинка получила сложное название Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary — её будут предлагать только на родине бренда.
Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary
© Toyota Corolla
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Главное отличие спецверсии — в брутальной чёрной решетке радиатора, которую сверху прикрывает пластиковый «клюв» глянцевой накладки, плюс блестящими антрацитовыми накладками забраны оконные рамки.

Также юбилейному исполнению полагаются фирменные шильдики, тонированные эмблемы автопроизводителя и колёса размерностью 215/60 R17. В качестве опции тёмные элементы обвеса могут быть сделаны матовыми.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Toyota Corolla Cross Z Adventure 60th Anniversary

© Toyota

Салон имеет серую тканевую обивку, разбавленную тёмно-зелёным кожзамом, а отдельные элементы, которых касается водитель, обшиты натуральной кожей. Блестящий изначально декор заменён тёмно-серебристым.

Под капотом скрывается атмосферный двигатель объёмом 1,8 литра, с которым работают электрический двигатель и электромеханический вариатор. Суммарная отдача системы составляет 140 л.с.

Что касается цен, то переднеприводный вариант стоит 3,66 млн иен (1,7 млн рублей), а с полным приводом, где задние колёса вращает отдельный электромотор, цена составляет 3,92 млн иен (1,9 млн рублей).

Читайте также:

Автор:Алексей Кованов
Теги:
#Toyota
#Corolla
  1. Motor.ru/
  2. Новости/
  3. Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla