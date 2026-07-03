Только для Японии: Toyota выпустила юбилейную версию кроссовера Corolla
Главное отличие спецверсии — в брутальной чёрной решетке радиатора, которую сверху прикрывает пластиковый «клюв» глянцевой накладки, плюс блестящими антрацитовыми накладками забраны оконные рамки.
Также юбилейному исполнению полагаются фирменные шильдики, тонированные эмблемы автопроизводителя и колёса размерностью 215/60 R17. В качестве опции тёмные элементы обвеса могут быть сделаны матовыми.
я выбрал вместо рекламы.
Салон имеет серую тканевую обивку, разбавленную тёмно-зелёным кожзамом, а отдельные элементы, которых касается водитель, обшиты натуральной кожей. Блестящий изначально декор заменён тёмно-серебристым.
Под капотом скрывается атмосферный двигатель объёмом 1,8 литра, с которым работают электрический двигатель и электромеханический вариатор. Суммарная отдача системы составляет 140 л.с.
Что касается цен, то переднеприводный вариант стоит 3,66 млн иен (1,7 млн рублей), а с полным приводом, где задние колёса вращает отдельный электромотор, цена составляет 3,92 млн иен (1,9 млн рублей).
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