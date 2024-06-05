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Новости
Опубликовано 05 июня 2024, 17:04
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В России резко вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам

Суммы изменятся для физических и юридических лиц
В столице существенно увеличат штрафы за неоплату проезда по платным магистралям. По данным издания «Коммерсантъ», власти собираются увеличить санкции до 30 000 рублей. При этом у неплательщиков будет период, при внесении средств в течение которого, штрафы будут аннулированы. Депутаты московской думы рассмотрят новый законопроект уже сегодня. В действие поправки могут вступить первого сентября нынешнего года.
В России резко вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Анастасия Мельник

В настоящее время неоплаченный проезд по любой платной трассе России наказывается штрафом в размере полутора тысяч рублей для легковых автомобилей и пяти тысяч рублей для грузовых машин. С первого сентября 2024 года региональные власти смогут самостоятельно устанавливать размеры санкций за неоплату проезда.

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В Москве штрафы для легковых транспортных средств могут составить от трех до десяти тысяч рублей и от пяти до 15 тысяч рублей грузовиков и автобусов. Размер санкции будет зависеть от того, кому принадлежат машины – физическим или юридическим лицам. Подобные штрафы будут грозить автомобилистам за неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона.

Водителей Санкт-Петербурга ждут увеличенные штрафы за неоплату проезда по Западному скоростному диаметру. Для физлиц санкции вырастут до трех тысяч рублей. А вот юрлицам придется заплатить 30 000 рублей. Выносить штрафы власти планируют через пять дней после проезда по платникам. При этом у автомобилистов будет 20 дней на оплату долга.

В январе стало известно, что водители электрокаров продолжат бесплатно ездить по платным трассам. Льготы касаются большинства федеральных магистралей.

Источник:«Коммерсантъ»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#Законы
#Штрафы