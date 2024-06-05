В России резко вырастут штрафы за неоплаченный проезд по платным трассам

В Москве штрафы для легковых транспортных средств могут составить от трех до десяти тысяч рублей и от пяти до 15 тысяч рублей грузовиков и автобусов. Размер санкции будет зависеть от того, кому принадлежат машины – физическим или юридическим лицам. Подобные штрафы будут грозить автомобилистам за неоплаченный проезд по Московскому скоростному диаметру и проспекту Багратиона.

Водителей Санкт-Петербурга ждут увеличенные штрафы за неоплату проезда по Западному скоростному диаметру. Для физлиц санкции вырастут до трех тысяч рублей. А вот юрлицам придется заплатить 30 000 рублей. Выносить штрафы власти планируют через пять дней после проезда по платникам. При этом у автомобилистов будет 20 дней на оплату долга.