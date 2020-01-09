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15:16

Названы самые безопасные автомобили 2019 года

В список попали Tesla, BMW, Mazda и Audi

Алексей Носаченко
Организация Euro NCAP составила ежегодный рейтинг самых безопасных автомобилей. Победителей 2019-го выбрали в пяти классах, соответствующих европейской размерной классификации, а также в сегменте гибридных и электрических автомобилей.

В 2019 году Euro NCAP протестовала 55 автомобилей, из них 41 получила высшую оценку пять звезд. При этом, как и в прошлом году, звание самого безопасного автомобиля в категории «Компактных семейных машин» досталось Mercedes-Benz CLA. Защиту взрослых пассажиров в дизайнерском седане оценили на 96 процентов, детей и пешеходов — на 91, а работу ассистирующих систем — на 75 процентов.

В категории «Большой внедорожник» победу одержал Tesla Model X. Еще одна «Тесла» — седан Model 3 — стала лучшей сразу в двух категориях: «Самый безопасный гибрид и электромобиль» и «Большой семейный автомобиль». Во втором случае Model 3 разделила первую строчку с BMW 3 серии.

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Mercedes-Benz CLA

Лучшим с точки зрения безопасности компактным вседорожником стал Subaru Forester (за защиту взрослых — 97 процентов, детей — 91, пешеходов — 80, за работу электронных систем — 74 процента). Близкие результаты в краш-тестах также показали Mazda CX-30 и Volkswagen T-Cross.

В классе субкомпактных городских автомобилей победителями стали Audi A1 и Renault Clio (95 и 96 процентов за защиту пассажиров соответственно).

Кроссовер Mazda CX-30 хоть и занял второе место в своей категории, все равно заработал наивысшую оценку за защиту взрослых пассажиров. Его результат — 99 процентов. Защиту детей и пешеходов оценили на 86 и 80 процентов соответственно.