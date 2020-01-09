Названы самые безопасные автомобили 2019 года

В 2019 году Euro NCAP протестовала 55 автомобилей, из них 41 получила высшую оценку пять звезд. При этом, как и в прошлом году, звание самого безопасного автомобиля в категории «Компактных семейных машин» досталось Mercedes-Benz CLA. Защиту взрослых пассажиров в дизайнерском седане оценили на 96 процентов, детей и пешеходов — на 91, а работу ассистирующих систем — на 75 процентов.

В категории «Большой внедорожник» победу одержал Tesla Model X. Еще одна «Тесла» — седан Model 3 — стала лучшей сразу в двух категориях: «Самый безопасный гибрид и электромобиль» и «Большой семейный автомобиль». Во втором случае Model 3 разделила первую строчку с BMW 3 серии.